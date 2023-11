Che Tempo Che Fa, Ornella Vanoni spiazza Fazio: "Con chi si presenta in studio"

05 novembre 2023 a

Un'ospite eccezionale quello della puntata di domenica 5 novembre di Che Tempo Che Fa. Ornella Vanoni ha infatti deciso di portare con sé il cane Chico, stupendo Fabio Fazio. Chico non è però un cane comune, ma una vera e propria star di TikTok. Seguito sui social da oltre 1 milione di follower, Chico è nato il 7 febbraio 2022. A dar voce ai suoi pensieri il 30enne Francesco Taverna, nonché "papà" del cucciolo. Come riportato dal programma in onda sul Nove, "Vanoni ha deciso di invitare in puntata il cane Chico".

Ma la cantante non è nuova a colpi di scena. La sua presenza fissa all'interno della trasmissione ha già collezionato grandi successi. Basti pensare alla scorsa puntata, quando in studio da Fazio c'era Gino Paoli con cui la cantante ha avuto una storia d'amore.

"Ti ricordi - ha esordito Vanoni - quando hai cominciato a bere e fumare? Eravamo a Vallombrosa, hai cominciato a bere e fumare lì. Ero ubriaca anche io e per guarirti dalla sbornia ti ho infilato in una vasca congelata che a momenti muori". Parole che hanno subito strappato un sorriso ai telespettatori, con Fazio costretto a riprendere in mano la situazione.