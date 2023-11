Che tempo che fa, Beppe Grillo da Fabio Fazio: ora fagli questa domanda...

08 novembre 2023 a

Dopo Elly Schlein e Zaki, a Che tempo che fa arriva un'altra voce critica contro il governo: quella di Beppe Grillo. Nove anni dopo la sua ultima apparizione in tv, il comico e fondatore del Movimento Cinque Stelle, si accomoderà su una poltroncina per spargere il suo verbo politico. Ad annunciare la presenza di Beppe nello studio di Fazio è stato lo stesso staff di Che tempo che fa e lo stesso conduttore: "Domenica Beppe Grillo sarà ospite del programma".

Grillo va in tv in un momento molto delicato per la sua famiglia. Il processo per stupro a carico di suo figlio entra nel vivo e le dichiarazioni della vittima davanti ai giudici hanno nuovamente riportato sotto i riflettori questa vicenda che imbarazza e non poco il comico (Fazio gli farà una domanda al riguardo?). Ma c'è di più. Grillo potrebbe tornare in tv per rivendicare ancora una volta il suo ruolo all'interno del Movimento Cinque Stelle. Il partito è ormai nelle mani di Giuseppe Conte e di fattola figura di Grillo è sempre di più ai margini.

E un'intervista da Fazio potrebbe rilanciare la figura di Grillo all'interno del Movimento. Conte ormai si comporta da leader indiscusso del partito e Beppe si limita ogni tanto a dare qualche consiglio. Il più delle volte inascoltato. Erano anni che il comico e fondatore del Movimento 5 Stelle mancava da una trasmissione televisiva. Nel 2014 Bruno Vespa riuscì ad averlo come ospite a Porta a porta, allora per la prima volta in Rai dopo 21 anni di assenza. Staremo a vedere cosa farà o dirà da Fazio. Le sorprese con lui non mancano mai.