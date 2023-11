Fabio Fazio fa crollare Vincenzo Mollica: le lacrime in diretta tv

Claudio Brigliadori 07 novembre 2023 a

Si commuove, Vincenzo Mollica, ascoltando le parole del suo amico Roberto Benigni. E si commuovono molti telespettatori, a rivedere in video lo storico giornalista Rai, l’inviato di mille Mostre di Venezia o Festival di Cannes, la riascoltare quella voce gentile e garbata che riusciva a intervistare tutti, ma proprio tutti i mostri sacri del cinema e della musica mondiale. Mollica oggi ha 70 anni, è in pensione e ha praticamente perso la vista. Guai di salute che suonano come una beffa, per chi ha passato 50 anni della sua vita ad assistere, dalla primissima fila, a film e concerti di ogni tipo.

Fabio Fazio, a Che tempo che fa su Discovery, lo intervista in studio e per l’occasione organizza una Carrambata di quelle belle. Il Piccolo Diavolo ha registrato un sentitissimo video-messaggio: «Ma lo sapete chi è Vincenzo Mollica? Una cosa eccezionale, una delle persone più divertenti, sensibili... Quante volte l’ho strapazzato durante le interviste, perché non si può resistere, bisogna toccarlo, amarlo sentirlo». Quando vinse l'Oscar per La vita è bella, ricorda il regista toscano, era circondato dall’imperforabile sistema di sicurezza hollywoodiano. A un certo punto, un addetto si avvicina e gli mostra una scritta su una mano: «Mollica».

«Portami da lui, immediatamente! Fu l’unico a cui diedi una intervista dopo l’Oscar», ricorda Benigni, che celebra il giornalista diventato un personaggio di Topolino, uno schizzo di Andrea Pazienza, «il Michelangelo dei fumetti», o un amico intimo di Federico Fellini, «il Michelangelo del cinema». Si torna da Fazio, che gongola. Mollica è quasi in lacrime per la gioia. «Un poeta della comicità, della vita. Ho fatto la più bella intervista della mia vita con lui, ce l’avevo sulle spalle. “Voglio vedere chi si stanca prima”, diceva. Mi sono stancato prima.