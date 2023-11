Ballando, volano insulti tra Lucarelli e Izzo: "Radical chic di m***"

08 novembre 2023 a

Continua a farsi sempre più tesa la situazione tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo. Forse le cose sono già andate troppo oltre a Ballando con le stelle, con la giurata che ha infastidito a più riprese l’attrice, affermando in diretta che dovrebbe essere meno presente al fianco del marito Ricky Tognazzi, che finisce per oscurarla all’interno dello show di Rai 1. La discussione tra le due è generata in fretta, con la Izzo che ha lasciato intendere di voler querelare la Lucarelli.

Il caso si è poi arricchito di un nuovo capitolo nel corso della puntata de La Vita in Diretta di martedì 7 novembre. Ad Alberto Matano l’attrice ha dichiarato che la Lucarelli è “passabile di querela” e che già molte attrici sono ricorse alle vie legali contro di lei. Informazione tutta da verificare, ma ovviamente la reazione della Lucarelli non si è fatta attendere, essendo una che si lega praticamente tutto al dito. La giurata di Ballando si è prima fatta una bella risata, non temendo evidentemente di correre alcun rischio anche nel caso remoto di una querela, e anzi è passata al contrattacco.

Lo ha fatto tirando fuori una vecchia lite di oltre dieci anni fa tra la Izzo e il figlio Francesco Venditti. I due hanno partecipato insieme a Pechino Express e mentre si trovavano in India hanno avuto uno “scazzo” piuttosto pesante. Tutto perché la Izzo voleva trovare una sistemazione comoda per la notte, mentre il figlio desiderava dormire in una casa tipica del posto. Dopo uno scambio di battute piuttosto acceso, Venditti aveva accusato la madre di essere “una radical chic che ha distrutto il Paese. Voi radical chic di me*** - aveva ribadito infuriato - distruggete questo Paese”.