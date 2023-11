Fuori dal Coro, scandalo-Mbaye Diop: ecco che casa occupa

Claudio Brigliadori 11 novembre 2023 a

Siamo dalle parti del ladro di casa vip, o giù di lì. Gli appassionati di Fuori dal coro, su Rete 4, sanno che mercoledì sera nonostante la nuova collocazione in palinsesto (per lasciare spazio il martedì a Bianca Berlinguer), Mario Giordano offrirà loro sempre i due soliti e sapidi piatti forti: gli abusivi e la criminalità fuori controllo. Due argomenti che spesso (non sempre, va detto) si uniscono al macro-tema dell’immigrazione e della integrazione mal riuscita.

L’inviata Annalisa Grandi ci porta nel magico mondo di Mbaye Diop, e se la situazione non fosse grottesca verrebbe quasi da sorridere. Siamo a Livorno e il signore in questione, spiega il servizio, è il presidente della comunità senegalese. Da anni Mbaye si batte per far avere maggior rappresentatività nelle istituzioni del territorio alla sua gente. Tutto bello, tutto giusto, se non fosse per un dettaglio: l’uomo che predica giustizia e diritti, che dunque fa politica al più alto livello, nel senso più puro del termine, sì, proprio lui occupa abusivamente dalla bellezza di venti anni una casa popolare senza pagare un euro.

Per la precisione, Diop avrebbe accumulato un debito di oltre 27mila euro. Il confronto con la giornalista è parziale, l’accusato è trincerato in casa e risponde solo nascosto da una finestra: «E chi l’ha detto?», la sua ficcante tesi difensiva. Una storia che rischia seriamente di superare in cavalleria, per ardimento e fantasia, quella già nota della povera Deborah, che nel 2020 si era offerta di ospitare in casa un’amica di famiglia in difficoltà, Roberta, che da allora si è installata nell’appartamento convivendo con la proprietaria e senza la minima intenzione di andarsene: «Forse tu non hai capito, tu casa tua non la rivedi più, quella è casa mia!».