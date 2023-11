Sabrina Salerno da Diaco: "Elodie? Inorridisco"

10 novembre 2023 a

a

a

"Sono inorridita". A Bella Ma', il programma condotto da Pierluigi Diaco su Rai 2, ospite in studio è Sabrina Salerno che consegna al padrone di casa parole molto, molto pesanti sul caso di Elodie.

Il talk, come noto, è basato su un confronto "generazionale" e tra i boomer, per questioni di età molti dei quali sono fan sfegatati della esplosiva popstar ligure, icona (sexy) della dance italiana anni 80, c'è chi chiede alla indimenticabile interprete di Boys e Siamo donne (oltre alle gambe c'è di più) un commento e un giudizio sulle nuove leve della musica leggera al femminile. Tra queste, due ragazze che possono essere considerate, sia pure in maniera diversa, due "eredi" di Sabrina nell'immaginario collettivo, Annalisa e, appunto, Elodie Di Patrizi.

"Eri un po' scema. Perché lo fai?". Tra Diaco e la sua ospite cala il gelo

Su quest'ultima, attaccata nelle scorse settimane per le foto e il video ai limiti delle "luci rosse" per lanciare il nuovo singolo Red light (nomen omen), la 55enne di Genova ha le idee chiare: "È una bellissima donna e bravissima cantante che viene attaccata solo perché ha utilizzato il suo corpo e nel 2023 quando succedono queste cose io inorridisco". D'altronde, è successo lo stesso anche a lei e la sua prorompenza fisica da un lato l'ha favorita nella carriera ma dall'altro, dopo il boom iniziale, l'ha paradossalmente frenata.

Elodie nuda? Il blitz piccantissimo di Striscia: "Qual è la mia passione"

In parte, forse, ha influito anche il suo carattere diretto e istintivo, a tratti fumantino. "Sono un po' irosa - confessa da Diaco -. Ho problemi con l'aggressività. Sono di pancia. Devo gestire questi attacchi. La vita, però, è fatta di pazienza". Un autoritratto in cui si è riconosciuto anche il conduttore, che in un divertente siparietto ha insinuato che dietro alle parole della Salerno ci fossero i (perfidi) autori di Bella Ma'.