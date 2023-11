Montanari a Otto e Mezzo: "Fermiamo Israele e la sua guerra di sterminio"

11 novembre 2023 a

Tomaso Montanari ha usato espressioni forti nel corso del suo intervento a Otto e Mezzo, su La7. Ha addirittura parlato di “guerra di stermino”, accusando Israele non voler semplicemente allontanare i palestinesi da Gaza per una questione di sicurezza, ma di volerli trasferire. “È una guerra totale ai civili - ha dichiarato - alle persone innocenti, questo al di là delle intenzioni di Israele è dimostrato dai numeri: oltre diecimila morti, migliaia di bambini, questi sono i fatti. Questa guerra totale è quasi di stermino”.

Il fine, secondo Montanari, potrebbe essere quello di “fare allontanare i palestinesi da Gaza non per la loro sicurezza, ma per un trasferimento di popolo. Così almeno può sembrare ed è addirittura uscito tra i vari piani del governo. Che questo sia un orizzonte terrificante lo dimostrano molte cose, a partire innanzitutto dall’ondata di antisemitismo che sta travolgendo gli ebrei in tutto il mondo, che è speculare all’antislamismo. Questa è la ragione per cui di fronte agli israeliani, anche a quelli di buon senso, che si sentono trascinati in una guerra senza quartiere, senza leggi, che vedono il loro paese compiere crimini di guerra, noi che siamo lontani dovremmo fare di tutto per dividerli”.

“I governi e le opinioni pubbliche occidentali - ha aggiunto Montanari - dovrebbero indurre Israele a smettere di fare quello che sta facendo, nell’interesse stesso di Israele che è sempre più isolato, addirittura l’ebraismo rischia di essere messo in dubbio. Sta succedendo qualcosa di veramente molto grande, in primo luogo ci sono le vite dei palestinesi in gioco ma poi c’è anche tanto altro: chi vuole bene a Israele - ha chiosato - dovrebbe convincerlo in tutti i modi a cambiare strategia”.