Ornella Vanoni, "mi scivola il dito". Fazio salta sulla sedia

20 novembre 2023 a

"Mi scivola il dito". Ornella Vanoni oltre il limite della decenza. Si scherza, ovviamente, ma nessuno a Che tempo che fa crede alla scusa che la diva milanese adduce a propria difesa riguardo al fatto che improvvisamente tronchi le sue telefonate.

In studio sul Nove la Vanoni è accompagnata da Samuele Bersani, il cantautore romagnolo considerato una delle penne d'autore della canzone italiana con cui ha realizzato il nuovo singolo Calma rivoluzionaria. Il padrone di casa Fabio Fazio li intervista in coppia ma il discorso cade ben presto sugli aspetti più intimi e divertenti riguardo alle abitudini dell'ex musa di Giorgio Strehler.

"Ornella Vanoni? Cosa mi ha fatto scoprire sul sesso". La bomba (vip) prima di Fazio

"A te Ornella ti butta il telefono in faccia?", domanda a bruciapelo Fazio a Bersani. "Allora, Ornella...", il musicista di Cattolica prima guarda la collega un po' imbarazzato e poi azzarda una risposta diplomatica. Ma la Vanoni lo interrompe sul nascere: "Ma mi sbaglio, è un errore". "No Ornella - prende coraggio Bersani - è che ti annoi a un certo punto...". "Tu sei così, Ornella è così. Anche a me, quando a un certo punto hai finito di dire quello che dovevi dire clac", conferma Fazio: "No ve lo giuro, mi scivola il dito". "Ehhh, mi scivola il dito", se la ridono Fazio e Bersani. "Ma velo giuro? Eh no?".

"Mi scivola il dito verso quel pulsante rosso", entra nel dettaglio la Vanoni. "Un richiamo irresistibile", la punzecchia ancora Fazio. "E l'altro mi dice: 'E' caduta la comunicazione'". Scusa non credibile, ma come si fa a non perdonarla?