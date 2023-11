Fabio Fazio, il blitz: come ha fregato Djokovic alla Rai

20 novembre 2023 a

Una grossa sorpresa, nella serata di domenica 19 novembre, dopo il termine della finalissima degli Atp Finals di Torino tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, dove il serbo ha piegato l'altoatesino in due set. Una grossa sorpresa perché durante i festeggiamenti di Nole, ecco che il campionissimo serbo è comparso sul Nove, a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio.

Ma come? La finale era stata trasmessa in diretta dalla Rai, per l'occasione il carrozzone del tennis è stato spostato da Rai 2 alla rete ammiraglia, Rai 1, e Djokovic parla con la concorrenza? E peggio ancora, parla con quel Fabio Fazio che se ne è andato via dalla Rai con gran fracasso?

Sì, tutto vero. E qualche informazione in più su cosa è successo arriva dal Foglio, che nella sua edizione online svela perché Nole ha scelto proprio Fazio per la sua prima intervista al pubblico della tv generalista italiana. "È stata un'improvvisata, con gli autori del programma di Fazio pronti a cogliere un'occasione capitata sul momento. Perché mentre era in corso la premiazione al PalAlpitour, Rai 1, che trasmetteva in diretta la partita, ha concesso la linea al Tg1. Così, in quell'intervallo, Djokovic è stato raggiunto da Fazio e i suoi che sono riusciti a strappargli un'intervista in collegamento, forti anche di una conoscenza personale con il tennista serbo, visto che Djokovic è già stato ospite nel 2014 a Che tempo che fa, quando era già numero uno al mondo", spiega Il Foglio.

Un colpaccio, quello di Fabio Fazio, che per certo non sarà piaciuto molto alla Rai. Il conduttore di Che tempo che fa, va detto, ha da sempre una certa sintonia col tennis: nel 2022 Rafa Nadal gli concesse un'intervista prima degli Internazionali di Tennis e lo stesso Jannik Sinner è stato più volte ospite di Che tempo che fa.