Carlotta Vagnoli, Specchia la gela: "Ha detto che a Meloni risponde con gli sputi?"

Scontro acceso a Otto e Mezzo tra Francesco Specchia la scrittrice Carlotta Vagnoli. Il tema centrale dell'ultima puntata del talk show di La7 condotto da Elly Schlein è l'omicidio di Giulia Cecchettin. La ragazza ammazzata dal suo ex, Filippo Turetta, e poi abbandonata nei pressi del lago di Barcis. Una storia orribile che ha sconvolto il Paese. E la scrittrice ha messo nel mirino la destra usando proprio questo terribile fatto di cronaca.

La Vagnoli, parlando dei femminicidi e della condizione della donna in Italia ha affermato che il problema principale risiede nella "cultura patriarcale della destra. Dio, Patria e famiglia, sono i paletti che chiudono le porte alle donne. La donna viene vista come uno strumento funzionale da parte degli uomini. E questa cultura è a destra".

A questo punto Francesco Specchia, firma di Libero, ha chiesto spiegazioni alla Vagnoli: "Ma mi fa un esempio? Cosa c'entra questo discorso con quello che è accaduto?". La risposta della scrittrice è abbastanza discutibile: "Fratelli d'Italia sostiene movimenti pro-vita e già questo basta per definire la cultura della destra. Movimenti e associazioni che impediscono alla donne di rivendicare i propri diritti della legge 194". Specchia risponde: "Rimango basito, tutto ciò non ha nulla a che fare con i femminicidi e con quanto accaduto a Giulia Cecchettin. Poi Specchia mette all'angolo la Vagnoli: "Lei è la stessa che ha detto 'agli abbracci della Meloni rispondiamo con gli sputi', non è forse prevenuta?". Nulla da aggiungere.