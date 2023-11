Giulia Cecchettin, cosa svelano i dati dei talk-show (sui maschi italiani)

Klaus Davi 23 novembre 2023 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Ore 14)

Italiani popolo di patriarchi e maschilisti. Soprattutto perché c’è la destra al potere con la sua cultura che pone il maschio al centro e la donna in un ruolo subordinato. Siamo circondati da maschi alfa violenti e insensibili ovunque. Ma è davvero così? A leggere i dati Auditel non si direbbe.

I talk che sono andati in onda dedicando spazio al caso di Giulia Cecchettin ci dicono il contrario. Qualche esempio? Dritto e Rovescio, che mediamente raccoglie una componente maschile attorno al 7% di share, ha visto un incremento di 1 punto di share. Ma il fenomeno è comune a tanti altri programmi della nostra tv.

Video su questo argomento Il corteo per Giulia? Insulti a Libero e accuse atroci: "Prof e agenti complici attivi degli stupri"

Gli analisti pubblicitari ci dicono che a Otto e mezzo di Lilli Gruber la quota maschile è salita fino al 7.5%. Maschi cresciuti anche per Mattino Cinque News (18.5%), per Unomattina (17%), Ore 14 (6.5%), Storie italiane (16%), Porta a porta (10%), È sempre Cartabianca (7%), DiMartedì (9%), In mezz’ora (7.5%), Quarta Repubblica (7%) e L’aria che tira (6.5%). E non c’è particolare differenziazione tra Nord e Sud. Insomma, non male per essere un Paese soggiogato dalla cultura dominante della destra.