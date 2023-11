Giorgia Meloni-Elly Schlein, duello in tv? "Stanno sondando gli staff"

29 novembre 2023 a

Primo confronto televisivo, ma a distanza, tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. A ospitarlo, la cosiddetta terza Camera: ossia Porta a Porta. Bruno Vespa, stando a quanto trapela, si è mosso in anticipo: questo pomeriggio - mercoledì 29 novembre - alle 16 la leader del Pd registrerà una puntata su Rai 1 a tema mafia e criminalità organizzata. Ci sarà anche la premier. In ogni caso - sottolinea Repubblica - non sarà un confronto vis a vis. Le due leader si siederanno separatamente, poi - si legge - il tutto verrà confezionato dalla trasmissione.

Anche fonti dem tengono a precisare che non ci sarà un vero e proprio "duello televisivo" tra le due leader. Al momento, spiegano dal Nazareno, l'unico confronto a cui si sta lavorando "è una intervista doppia con Bruno Vespa, con le due leader che non saranno contemporaneamente nello studio di Porta a Porta, ma parteciperanno in giorni diversi".

Eppure, riporta il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, questo potrebbe essere solo il primo passo: "Diverse testate tv stanno già sondando i rispettivi staff. Obiettivo: da qui alle Europee realizzare un confronto vero, all’americana. Schlein vs Meloni. Anche perché le due politiche non potrebbero avere due profili più diversi". Al Nazareno addirittura confermano che, in caso ci fosse l’invito, Schlein non si sottrarrebbe a un duello. E pensare che un'occasione c'è stata e la segretaria del Pd sembra averla declinata. Schlein infatti non sarà ad Atreju, la festa nazionale di Fratelli d'Italia. Per lei i confronti si tengono in Aula, quella del Parlamento.