Porta a porta, Giorgia Meloni gela Bruno Vespa: le bastano tre parole

"E la vita privata?". Bruno Vespa intervista Giorgia Meloni a Porta a porta, su Rai 1, e la premier (in studio per presentare il libro di Alessandro Sallusti La versione di Giorgia) risponde in maniera secca e lapidaria alla domanda del giornalista: "What vita privata?". Che per non mastica l'inglese formale e nemmeno lo slang, sta a significare: quale vita privata?

La presidente del Consiglio, fin da giovanissima, è una "secchiona", come ha confermato lei stessa e come sostiene chi le è vicino ogni giorno, dagli esordi in Alleanza nazionale fino all'approdo a Palazzo Chigi. Figurarsi oggi, con un'agenda politica fittissima e dossier "da mettersi le mani nei capelli" che fanno impallidire le tensioni da esordiente quando doveva preparare per tutta la notte una sua intervista televisiva.

Essere madre e compagna (del giornalista Mediaset Andrea Giambruno) passa inevitabilmente in secondo piano quando ci sono da risolvere grane come il Pnrr, il lavoro, le pensioni, le crisi internazionali, l'emergenza sicurezza e l'immigrazione. Ovvio, altresì, che la Meloni madre non possa in alcun modo derogare agli impegni relativi alla figlia. "Attualmente nella mia vita non c'è nulla a parte quello che devo fare. Quando posso Ginevra me la porto sempre, altrimenti non la vedrei...", spiega ancora la premier a Vespa. "Ginevra - annuncia ancora la leader di Fratelli d'Italia - la porterò con me a New York, se non la portassi con me non la vedrei".