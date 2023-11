Delmastro da Porro: "Nemmeno i pm se lo aspettavano. Ora dimostrerò la mia innocenza"

29 novembre 2023 a

"Sono pronto a dimostrare la mia innocenza, non mi aspettavo il rinvio a giudizio, come non se lo aspettavano i pubblici misteri che hanno chiesto prima l’archiviazione e poi il proscioglimento". Esordisce così Andrea Delmastro, ospite di Nicola Porro a Stasera Italia, su Rete 4, nella puntata del 29 novembre, a proposito di quanto deciso dal gup di Roma che lo accusa di rivelazione di segreto d’ufficio in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito e che lo ha rinviato a giudizio.

"Andrò a giudizio serenamente con questa anomalia per cui un imputato giocherà in squadra con i pubblici ministeri per affermare la sua innocenza", aggiunge il sottosegretario alla Giustizia.

Magistrati pronti a tutto: Delmastro rinviato a giudizio, ma l'accusa aveva chiesto il proscioglimento

"Sono fiero di non aver tenuto segreto il fatto. Lo rifarei senza ombra di dubbio", precisa poi Andrea Delmastro. "Lo avrei potuto dare a un giornale, ma sono strumenti e mezzucci che non mi appartengono. Mi pareva rilevante raccontare che c’era un attacco concentrico al 41 bis tra anarchici e terroristi. Io ho difeso e sono orgoglioso di aver difeso il 41 bis", sottolinea. "Gli italiani hanno diritto di sapere che c’è un attacco al 41 bis".