Nunzia De Girolamo, la confessione a Tv Talk: "Sono di destra, ma..."

"Adesso penso che la mia casa sia la televisione, un tempo pensavo fosse sempre la politica e invece adesso sono felice di stare qui": Nunzia De Girolamo, in collegamento con Tv Talk su Rai 3, ha risposto così alla domanda su un suo possibile dietrofront, un possibile addio alla tv per tornare alla politica. Molto chiara la replica della conduttrice. Quest'ultima ha poi parlato della sua trasmissione, che ha preso il posto di Cartabianca della Berlinguer, in prima serata il martedì sera su Rai 3: "Sono di destra, ma Avanti popolo non è una sfida al pubblico di Rai 3 o a chi ha una certa ideologia, è un tentativo di dialogo. Perché io penso che le differenze siano anche un valore".

"Io un uomo di sinistra lo ho anche sposato", ha poi aggiunto sorridendo la De Girolamo, alludendo all'esponente del Pd Francesco Boccia, che tra l'altro lei stessa aveva invitato e intervistato alla prima puntata del programma. "Se non sapessi dialogare con la sinistra avrei già divorziato", ha sottolineato in modo ironico. Infine, la conduttrice ha parlato di com'è nata l'idea di Avanti popolo: "Anche senza molto tempo a disposizione, abbiamo elaborato questa sfida di un programma diverso, che non doveva essere un talk show classico, tradizionale, ma un programma di infotainment che era un po' un people show".