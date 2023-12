Zona Bianca, Eleonora Evi accusa Bonelli: "Così mi ha oscurata"

04 dicembre 2023 a

Eleonora Evi, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su rete 4, nella puntata del 3 dicembre, conferma di essere una vittima del patriarcato in politica e torna ad attaccare Angelo Bonelli. La deputata di Alleanza Verdi Sinistra, ha infatti raccontato in diretta come il suo ruolo sia stato oscurato sia sul piano politico che mediatico.

"Quanti sapevano che io ero coportavoce di Europa Verde insieme ad Angelo Bonelli?", chiede Eleonora Evi al pubblico. "Io no", risponde candidamente la deputata della Lega, e magistrato, Simonetta Matone.

"Esattamente", osserva ancora Eleonora Evi. Che prosegue: "Io ricoprivo lo stesso identico ruolo di Angelo Bonelli ma tutti definivano i Verdi i 'Verdi di Bonelli'", sottolinea la deputata.

"Si tratta di una situazione che io ho voluto denunciare perché da oltre un anno e mezzo - tra l'altro - il mio ruolo è stato completamento oscurato, sul piano mediatico soprattutto ma anche politico, e quindi annullato". Insomma conclude la Evi, "è stata annullata la mia carica".