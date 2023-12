Stasera Italia, Gianluigi Paragone ribalta il quadro sul generale Vannacci: il suo vero obiettivo

04 dicembre 2023 a

Dopo l'ossessiva attenzione mediatica la scorsa estate per il suo controverso libro, Il mondo al contrario, il generale Roberto Vannacci torna al centro dell'attenzione. Ieri, domenica 3 dicembre, la notizia della sua nomina a Capo di stato maggiore delle forze di terra dell'esercito, nomina che arrivava dopo la sospensione. Dunque, il giorno successivo, la notifica di un'inchiesta interna per ragioni disciplinari, dovuta proprio al suo libro.

Vannacci, si è appreso, ha subito preso una licenza di un mese, in attesa forse che si calmino le acque. E insomma, l'impressione di molti è stata che con la nomina, Vannacci accantonasse del tutto l'ipotesi di una carriera politica, di cui si era parlato molto negli ultimi mesi.

Ma Gianluigi Paragone è di tutt'altro avviso e dice la sua a Stasera Italia, il programma condotto da Nicola Porro su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 4 dicembre. Che ne sarà, del generale? "Farà di tutto secondo me Vannacci per strappare la candidatura alle Europee. Con chi farà politica? Ovviamente o con Fratelli d'Italia o della Lega. Credo si parli di più di un corteggiamento della Lega, il generale è più nelle corde di Salvini", spiega Paragone.

E ancora: "Ma Vannacci deve stare attento a non restare ingannato in una votazione che non conosce: è vero che si vota col proporzionale, ma si prendono le preferenze. Dunque o la Lega fa il botto e lui contribuisce al grande successo elettorale, oppure rischia di rimanere fuori", conclude Gianluigi Paragone.