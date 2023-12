Letizia Moratti ammutolisce la De Micheli: "Cade il governo?", risposta chiara

16 dicembre 2023 a

Scontro in diretta da Nicola Porro a Stasera Italia su Rete 4, nella puntata del 15 dicembre tra Paola De Micheli del Pd e Letizia Moratti di Forza Italia sulla tenuta dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. "Credo che la fragilità del governo sia vera. Non sul piano numerico ma sulla capacità di decidere, patto stabilità, legge di bilancio", attacca la dem. "

"Alcune partite interne tra Meloni e Salvini", prosegue la De Micheli, "stanno tenendo molto lontani i due partiti principali della maggioranza, questa fragilità c'è e noi la vediamo tutti i giorni". Certo, ammette la piddina, "per cadere un governo devono succedere un po' di cose e fra queste che ci siano delle alternative e noi dobbiamo creare una alternativa alla Meloni".

Ragionamento che non trova d'accordo l'ex sindaco di Milano Letizia Moratti. "No, questo governo ha una normale dialettica interna tra partiti che hanno anche una identità diversa. La dialettica c'è ed è sana", sottolinea. "Non vedo divisioni che possano far pensare a una caduta del governo, nel modo più assoluto", insiste la Moratti. Che conclude: "Peraltro i sondaggi sono estremamente positivi, poi che ci sia un punto in più o un punto in meno non cambia molto".

