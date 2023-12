Briatore, sfogo in tv: "Il gioielliere condannato? Follia, cosa avrei fatto"

18 dicembre 2023 a

Sparò ai ladri e ora ottiene 17 anni di carcere. A prendere le difese di Mario Roggero è Flavio Briatore. Intervenuto ai microfoni di Zona Bianca nella puntata di domenica 17 dicembre, l'imprenditore ammette: "Al suo posto anche io avrei sparato, al cento per cento". Era il 2021 quando il gioielliere di Grinzane Cavour, nel Cuneese, sparò e uccise due dei tre ladri che tentarono di rapinarlo. A oggi il 68enne è stato condannato. Per la corte d’Assise di Asti, infatti, fu un duplice omicidio più un altro tentato.

"È una follia, così diamo forza ai delinquenti. Sanno che, se succede qualcosa, viene condannata la vittima e non chi ha colpito. Comprendo la rabbia dei commercianti, subire un furto è devastante, anche in casa", prosegue nello studio di Giuseppe Brindisi su Rete 4. Come spiegato da Briatore, quando uno si trova una pistola in testa non ha né il tempo né la lucidità necessaria per chiedersi se sia finta o meno.

Lo stesso Roggero, di fronte all'accusa che le pistole erano giocattolo, tuonò: "Mi hanno fatto il conto alla rovescia, cinque, quattro, tre...(e mima una pistola alla testa, ndr). Penso che io sarei potuto essere morto. Non c’era il cartellino con scritto sopra 'giocattolo', era una Glock che hanno esaminato con attenzione, poteva essere vera. Che poi non era giocattolo, ma che poteva sparare con il gas". Un caso, quello della condanna al carcere, che ha scatenato anche Matteo Salvini. Il ministro dei Trasporti ha lanciato un chiaro messaggio ai giudici: "Dopo una vita di impegno e di sacrifici, ha difeso la propria vita e il proprio lavoro. A meritare il carcere dovrebbero essere altri, veri delinquenti".