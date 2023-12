Roggero, la moglie a Fuori dal coro: "Perché lui non è venuto"

Roberto Tortora 14 dicembre 2023 a

Ha fatto e fa ancora molto discutere il caso di Mario Roggero, gioielliere che subì una rapina nel suo negozio di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo, il 28 aprile 2021 e reagì sparando e uccidendo due dei tre rapinatori, Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli. Roggero è stato condannato a 17 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Asti, oltre al pagamento di un sostanzioso risarcimento nei confronti delle famiglie delle vittime.

A Fuori dal Coro, format di approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotto da Mario Giordano, come ospite c’è la moglie di Mario Roggero, la signora Mariangela Sandrone, ovviamente molto provata da tutta la vicenda. C’è solo lei, perché il marito non ce l’ha fatta, sopraffatto da tutta la situazione.

La signora Sandrone ha un ricordo ancora molto turbato di quella folle mattina: “Difficile dare un ricordo nitido, perché é una cosa di cui non riesco quasi a parlarne. Perché la nostra vita è stata stravolta, devastata. Principalmente quella di mio marito. Non se l’è sentita di esserci, ripensando a tutto quello che è successo. Al turbamento per lui, per me e le mie figlie, tutta la mia famiglia. Entrambe le mie figlie lavoravano al negozio, ora ce n’è solo una, perché l’altra non se l’è più sentita e lui ha un forte turbamento di questa brutta cosa che è successa. Sono mancate anche due persone, è stata una tragedia immane, non si dorme più di notte. Ho avuto paura anch’io di morire, ti scorre in mente tutto in quei momenti”.

Mario Roggero, oltre alla condanna carceraria, dovrà risarcire in breve tempo i familiari dei rapinatori con una cifra vicina ai 500.000 euro. Oltre a questi, già 300.000 sono stati elargiti alle famiglie Mazzarino e Spinelli. A queste si aggiungono le spese legali, peritali e mediche. Insomma, per la famiglia Roggero una situazione a dir poco drammatica.