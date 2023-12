Flavio Briatore, mistero in Rai: "Salta tutto", lo stop al suo programma

18 dicembre 2023 a

I palinsesti televisivi sono per loro natura ballerini. Già, tutto può cambiare in corso d'opera, figurarsi con mesi di anticipo. E infatti sia Rai sia Mediaset hanno rimaneggiato quanto presentato al termine della scorsa stagione, soprattutto per quel che riguarda i cambi in palinsesto post-natalizi.

Si pensi al caso più fragoroso: Massimo Giletti. Ecco, da anni si attendeva il ritorno in Rai: prima le smentite e poi la conferma dell'ad in persona, Roberto Sergio. "Il prossimo anno, a gennaio 2024, arriverà Massimo Giletti, dunque la conferma del diretto interessato da Fiorello. Ma, ad oggi, il ritorno di Giletti a Viale Mazzini dopo l'addio a Non è l'Arena non è confermato, almeno per gennaio: le ultime indiscrezioni riferiscono di una conduzione, sì, ma a partire da settembre del prossimo anno.

Quindi, per passare a Mediaset, il caso Temptation Island Winter, versione invernale del fortunato format estivo che avrebbe dovuto vedere alla conduzione sempre Filippo Bisciglia, il quale solo poche settimane fa confermava l'imminente progetto, che sarebbe stato registrato in un resort sul Mar Rosso, in Egitto. Poi, la guerra tra Israele e Hamas: il progetto è naufragato, almeno nella sua edizione invernale.

Per ultimo, il caso più "fresco", che riguarda niente meno che Flavio Briatore. Mister Billionaire era atteso con The Apprentice, il format "manageriale" che aveva condotto su Sky, pronto per la Rai. Ma come ha rivelato Dagospia, anche questo programma ha subito uno stop improvviso e del quale ad oggi non si conoscono le ragioni. Era previsto in palinsesto per la primavera 2024, e invece niente. Forse andrà in onda la prossima stagione. O forse mai più. È la televisione, bellezza...