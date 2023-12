Nicola Porro smaschera Bersani: "Attacca Musk? Ecco cosa vi mostro"

21 dicembre 2023 a

Elon Musk è diventato il grande nemico della sinistra. A corto di consensi cerca di recuperare con campagne del tutto deliranti. In primo luogo attacca l'uomo che guarda davvero al futuro e in secondo luogo difende la Ferragni nello scandalo pandoro. Ma è su Musk e sul cortocircuito della sinistra che ci volgiamo concentrare. Dopo la sua presenza ad Atreju gli è stato detto di tutto e suo figlio è stato usato dai progressisti per attaccare Musk e Giorgia Meloni.

Follia. E così Nicola Porro nel suo consueto editoriale in apertura di Stasera Italia ha messo in chiaro le cose. Infatti Porro ha ricordato che solo qualche tempo fa Musk era sulla copertina del Time con un il titolo "uomo dell'anno". Poi è diventato nemico dei democratici. Ma tant'è. E così proprio un autorevole voce della sinistra come quella di Pier Luigi Bersani è arrivata, puntuale, a criticare Elon Musk. E Porro cita le parole dell'ex segretario del Pd: "Sapete cosa ho sentito qualche giorno fa? L'ex segretario del Pd che dice 'Musk non mi piace perché non paga le tasse'". La replica di Porro alle parole di Bersani è di quelle devastanti. Il conduttore di Stasera Italia mostra un tweet di Musk in cui annuncia di aver pagato in un solo anno ben 11 miliardi in tasse. Bersani colpito e affondato.