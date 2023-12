La Matone zittisce la Pd Malpezzi: "I regimi dittatoriali"

29 dicembre 2023 a

"Il pensiero unico è proprio dei regimi dittatoriali a cui l'opposizione si adegua o forse auspica, visto che è uno sport ormai consolidato attaccare quello che si considera avversario".

Ospite di Stasera Italia su Rete 4, Simonetta Matone, deputata della Lega, risponde pan per focaccia a Simona Malpezzi, senatrice del Pd, e a tutta la sinistra che nelle ultime ore si è scagliata contro la deputata di Fratelli d'Italia Lavinia Mennuni, che giovedì mattina ospite di Omnibus su La7 tra le altre cose aveva detto: "La prima aspirazione di una donna è diventare mamma".

"Il pensiero della Mennuni è molto più articolato di come è stato beceramente tradotto", ha ricordato la Matone. "Mia figlia 18enne mi ha detto: mamma, è un fake?", ha invece attaccato la Malpezzi. "Io sono una mamma felice e desideravo essere madre, ma spero che tutte le ragazze possano avere la possibilità di essere ciò che desiderano essere. Il primo compito di noi politici è applicare almeno la seconda parte dell'articolo 3 della Costituzione, aiutare a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono alle persone di realizzarsi compiutamente, sia essere madre che altro".

"La Mennuni fa un ragionamento raffinato - ribatte la leghista Matone - nel quale dice che la maternità deve diventare di nuovo appetibile, deve diventare qualcosa di bello, specifica che deve essere una scelta, porta ad esempio se stessa".

"Io sono stata sua vicina di banco quando ero capogruppo della Lega per un anno e condividevamo lo stesso stile di vita - sottolinea ancora la deputata salviniana -: avevamo tre figlie, lavoravamo come delle pazze e a mio giudizio la cosa più riuscita della mia esistenza sono i miei tre figli veri e i due aggiunti, spero che questo non sia considerato di destra. Accendere i riflettori sulla denatalità è una cosa importantissima, vi dimenticate che addirittura il Consiglio d'Europa ha invitato la Commissione Ue ad adottare politiche stringenti per rispondere alla denatalità di cui noi purtroppo siamo campioni?".