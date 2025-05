Quarta Repubblica, Matone stronca il legale di Sempio: "Mi rifiuto!"

"Non riesco nemmeno a capire qual è l'assunto difensivo, dove vuole arrivare a parare l'avvocato Lovati? - ha proseguito Matone -. Se vuole proteggere Sempio la linea difensiva forse dovrebbe essere leggermente diversa e di più non dico". "Io non ho detto che Alberto Stasi è complice - ha replicato quindi il legale, in collegamento con la trasmissione -. Alberto Stasi è una vittima come la sua fidanzata, non è complice".

"Alberto Stasi non dice delle bugie per coprire se stesso, ma per coprire i veri mandanti di questo omicidio, questa è la mia idea - ha proseguito Lovati -. La letteratura criminologica quando c'è un delitto in assenza di movente, come in questo caso, ricorre per esclusione alla figura del sicario che è un professionista mandato da chi vuole sopprimere una persona perché è diventata scomoda". Secondo l'avvocato di Sempio, "Alberto non entrò mai in quella casa", "copriva gli altri assassini, è una pedina". "Ma si è preso 16 anni di carcere", gli ha fatto notare Porro. "Cosa c'entra? Prendere 16 anni di carcere è meglio che finire sotto terra come la sua fidanzata", ha risposto lui.