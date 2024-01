Berlinguer pizzica Corona così: "Mauro? Ma cosa fa?"

04 gennaio 2024 a

Nuova puntata di È sempre Cartabianca, nuovo siparietto tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. La conduttrice di Rete 4 ha annunciato la sua nuova avventura: un nuovo programma, un talk show pre-serale in onda dall'8 gennaio. Eppure, mentre la giornalista parlava con i telespettatori, l'alpinista è sembrato distratto. "Già gliel'ho detto, ma lei magari se ne è scordato", ha esordito Berlinguer bacchettando l'ospite fiisso.

"Dalla prossima settimana, cari telespettatori di Rete 4, non ci dovrete sopportare solo il martedì con 'È sempre Cartabianca' perché saremo in onda tutti i giorni dalle 20.30 alle 21.20 con un quotidiano di attualità che si chiamerà...", ha continuato. Poi, non sentendo commenti da parte di Corona, si è fermata e ha domandato: "Vuole sapere come si chiamerà? Mauro? Sta dormendo?".

Solo una volta richiamato all'ordine, lo scrittore ha replicato: Sì, vorrei sapere come si chiamerà". Ecco allora che, aiutata dalla grafica alle spalle, la conduttrice ha reso noto il nome della nuova trasmissione: "Si chiamerà 'Prima di domani'. Tutte le sere, dalle 20.30 alle 21.20. Non vi pensate che Corona non ci sarà. Non tutte le sere, ma ci sarà anche Corona". Il programma andrà a sostituire Stasera Italia e vedrà la presenza, tra gli altri, di Mario Giordano.