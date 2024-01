Scontro Caprarica-Rotondi: "Mattarella ci protegge", "dalla democrazia che cambia colore?"

06 gennaio 2024 a

a

a

Scontro in diretta a L'aria che tira su La7, nella puntata del 5 gennaio tra Gianfranco Rotondi, deputato di Fratelli d'Italia e il giornalista, volto storico della Rai, Antonio Capranica. Il quale comincia a parlare del Capo dello Stato e a elogiarlo: "Siamo un Paese fortunato ad avere Sergio Mattarella come presidente della Repubblica perché il suo senso di equilibrio e delle istituzioni ha protetto il Paese da molte sbandate".

Parole che fanno infervorare Rotondi: "Protetto da chi? Da cosa? Dalla democrazia che ha cambiato colore al governo?", lo interrompe il deputato. "Rotondi, forse lei ha la coda di paglia. Protetto il Paese da tensioni istituzionali...", specifica Caprarica. Ma Rotondi commenta: "Che non ci sono mai state...". E di nuovo, attacca il giornalista: "Non ci sono state grazie a Mattarella".

"Meloni e Amato? Roba da camicetta nera". Daniela Preziosi, delirio in diretta. La faccia di Marianna Aprile

Qui lo scontro a L'aria che tira tra Rotondi e Caprarica

Caprarica continua: "Mi lasci finire di parlare, lei da buon vecchio democristiano sa che i suoi leader storici non interrompevano i giornalisti quando parlavano, allora mi lasci finire di parlare. Rotondi quest'oggi lo vedo molto sensibile sul tema del passato del partito in cui è entrato. Rotondi ha un disegno, il partito conservatore democratico. Ma deve farsene una ragione, questo partito affonda le radici in quel simbolo che FdI continua a tenere, quello del Msi".