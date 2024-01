Domenica In, Nicola Di Bari canta da Mara Venier? Qualcosa va storto...

14 gennaio 2024 a

Eccoci a Domenica In, il mitologico programma condotto da Mara Venier la domenica pomeriggio su Rai 1. La puntata è quella di oggi, domenica 14 gennaio. Una puntata che nelle sue prime battute vede il ritorno in televisione di una assoluta icona della musica italiana: in studio ecco Nicola Di Bari, il cantautore che vinse due festival di Sanremo consecutivi, che oggi conta 83 primavere.

Un pezzo di storia, insomma, da Mara Venier. Un Nicola Di Bari in formissima, con buona pace dei suoi anni. Dunque, ecco che si esibisce per il pubblico in studio e quello a casa. Ma è proprio durante la sua esibizione che, secondo i fan di Domenica In che commentavano in presa diretta quanto accadeva su X, qualcosa non è andato esattamente per il verso giusto.

Di cosa stiamo parlano è presto detto: Nicola Di Bari ha cantato in playback, un playback che però molti hanno ritenuto essere troppo sfacciato. "Ma fare cantare Nicola Di Bari in playback con una versione di quando era giovane di Zingara in spagnolo è veramente imbarazzante", commentava un utente. A fargli eco un secondo: "Il playback direttamente sulla versione del 1969 è meraviglioso". "Anche il playback era in bianco e nero", aggiungeva con sarcasmo Lele. "Nel playback di Nicola Di Bari si sente pure l'effetto della puntina del giradischi perché non esiste neppure un file audio in formato Mp3!", concludeva un ultimo utente. E, come questi, tanti altri commenti.