L'influenza e "la recrudescenza Covid": Burioni, cosa c'è dietro i contagi

15 gennaio 2024 a

a

a

Ospite fisso di Fabio Fazio a Che tempo che fa, sul canale Nove, nell'ultima puntata andata in onda ieri sera 14 gennaio, Roberto Burioni ha fatto chiarezza sulla epidemia di influenza H1n1. "Questa non è un'influenza suina. L'hanno chiamata così, ma è un errore gravissimo. Questa è un'influenza umana", premette il virologo.

Che prosegue: "Viene definita 'banale influenza', ma l'influenza non è mai banale. L'epidemia, che arriva ogni anno in questo periodo e dura circa 8 settimane, può essere più intensa o meno intensa. Quest'anno è molto intensa". "È successo anche in passato", aggiunge Burioni, "ma quest'anno, per tutta una serie di motivi, sta avendo conseguenze più gravi".

"La peggiore ondata dell'era moderna": virus, Bassetti spaventa l'Italia

Il professore sottolinea ancora in un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Non è suina, è un'epidemia stagionale di influenza A (H1N1) contemporanea a una recrudescenza di Covid che, a causa delle mancate vaccinazioni - comprensibili in un mondo dove ogni giorno si imputano falsamente ai vaccini morti improvvise, cancro, etc. - causa danni gravi".

"Tra i virus influenzali, quelli di tipo A risultano largamente prevalenti (99%) rispetto ai virus di tipo B e appartengono per la maggior parte al sottotipo H1N1pdm09", sottolinea l’Istituto superiore di sanità (Iss) nell'ultimo bollettino della sorveglianza RespiVirNet. "Tra i campioni risultati positivi dall’inizio della stagione, il 19% è positivo per Sars-CoV-2, il 12% per Rsv (virus respiratorio sinciziale), il 44% per influenza A, mentre i rimanenti sono risultati positivi per altri virus respiratori", precisa il report.

"Che materiale genetico contiene": virus H1N1, l'allarme (e la verità) di Antonella Viola

"I dati virologici confermano che i virus influenzali prevalgono tra quelli respiratori circolanti - afferma Simona Puzelli, responsabile della sorveglianza virologica RespiVirNet e curatrice del report virologico - In particolare, tra i virus influenzali di tipo A il sottotipo prevalente è H1N1pdm09, che rappresenta il 77,7% di tutti i virus influenzali identificati finora nella stagione 2023-2024".