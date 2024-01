Italia 1, Garibaldi superstar: un esordio da urlo per Roberto Giacobbo

Klaus Davi 18 gennaio 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Freedom)

Ottimo avvio per il format di divulgazione scientifica ideato e condotto da Roberto Giacobbo. Creato nel 2018 quando il giornalista romano approdò a Mediaset dopo 15 anni in Rai alla guida di Voyager, Freedom-Oltre il confine tratta contenuti che uniscono gusti e pubblici diversi spaziando dagli Egizi ai violini di Stradivari, dalle grotte sotterranee di Roma ai corsi d’acqua della Reggia di Caserta e molto altro.

Lunedì nella puntata d’esordio del 2024 si parlava del Colosseo dei gladiatori, delle grotte di Castellana in Puglia e del primo avvistamento di Ufo che sarebbe avvenuto in Lombardia negli anni ’30. Ma il picco della serata è stato raggiunto con il bel pezzo sulla casa in cui Giuseppe Garibaldi visse i suoi ultimi anni nell'isola sarda di Caprera, in cui è stato mostrato con dovizia di particolari tutto ciò che è appartenuto all'eroe dei due mondi, con uno stile linguistico e descrittivo che ha fatto emergere la modernità del grande personaggio risorgimentale.

Punte del 6% di share con spettatori verso il milione, tra cui spiccano molti under 25 “annoiati” dall’attualità e più interessati a figure e vicende della nostra storia viste da punti d'osservazione assolutamente originali.