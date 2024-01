Prima di Domani, Mauro Corona querelato da De Laurentiis: lo sfogo dello scrittore

Claudio Brigliadori 18 gennaio 2024 a

a

a

La corona di spine e le spine di Mauro Corona. L’opinionista fisso di Bianca Berlinguer a È sempre CartaBianca l’ha seguita senza batter ciglio da Rai 3 a Rete 4, ma questa a Mediaset potrebbe essere la sua ultima stagione in tv. Parola dello stesso scrittore-montanaro-scultore-eremita. E la colpa è di un insospettabile “nemico”, il presidente del Napoli Aurelio De Lauentiis.

«Medito di lasciare la tv, con delusione e amarezza». «Io tifo per il Milan - ha ammesso - ma quando il Napoli ha vinto lo scudetto ho festeggiato. Scopro che il patron ci ha denunciato entrambi, me e lei- commenta con “Bianchina” -. Mi ha chiamato l’avvocato, a ottobre dovremo andare in udienza in tribunale. Se ci mettono dentro, spero ci mettano nella stessa cella. Non so nemmeno che cosa ho fatto. In passato ammiravo quest’uomo perché l’ho sentito inveire contro un giornalista. Speravo mi sfidasse a duello, invece... Continuerò a simpatizzare per il Napoli, ma ci sono rimasto male. Medito di andarmene via dalla tv».

"Giù le mani". Clamoroso Mauro Corona: come smonta Paola Cortellesi "ultra-femminista"

Se il pensiero d’addio sia solo uno sfogo del momento lo scopriremo, di sicuro Corona è scuro in volto: «È triste andare a dormire pensando a cosa dire o non dire perché si rischia una querela. Io sono un uomo onesto ma irruento, comincio a essere stanco e amareggiato di dover centellinare ogni parola. Sono molto a rischio, vediamo di finire quest’anno e poi vediamo». Nel frattempo, ne ha anche per Paola Cortellesi e chi a sinistra vorrebbe riscrivere non solo la storia, ma pure le favole: «Non sono d’accordo sul rivedere le fiabe. Sono monumenti da lasciare lì come i grandi romanzi. Ovviamente chi ne scrive di nuove oggi lo farà in modo diverso, parlando di integrazione, dei diversi generi, dei temi attuali». Si spera che nessuno si senta in dovere di denunciarlo per questo.