Nino Frassica, la moglie fuori controllo: "Fottiti in c***! Muori". E lancia sassi ai vicini

Si complica la vicenda della scomparsa di Hiro, il gatto di Nino Frassica sparito a settembre a Spoleto dove l'attore si trovava per alcune riprese televisive. Sua moglie Barbara Exignotis e la figlia della donna sono ora indagate dalla Procura per stalking e diffamazione.

Nell'ultima puntata del 24 gennaio di Fuori dal coro, su Rete 4, condotta da Mario Giordano, sono stati mandati in onda alcuni documenti sulla donna che, fin dall'inizio della vicenda, ha accusato i vicini di essere i responsabili della scomparsa del suo gatto.

Servizio di Natasha Farinelli @far_1985 a #Fuoridalcoro pic.twitter.com/Abeo7T9sQs — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 24, 2024

E come mostrano gli audio e i filmati trasmessi da Fuori dal coro la moglie dell'attore starebbe davvero rendendo impossibile la vita dei suoi vicini. In un video si vede la donna che dopo aver lanciato una pietra contro la finestra della famiglia con cui condivide il pianerottolo comincia a insultare la vicina: "Fottiti in c***". E fa il dito medio.

Stando alle forze dell'ordine, i vicini non avrebbero in alcun modo ostacolato le indagini: anzi, avrebbero collaborato per far sì che il gatto Hiro tornasse dalla sua famiglia. Nonostante questo, la moglie di Frassica ha continuato a insultare e minacciare i vicini: "Devi morire basta***, pezzo di me***. Tu e la tua famiglia".