Striscia la Notizia, attacco a Sanremo 2024: "Biglietti solo per i dipendenti Rai"

Sta per tornare il Festival di Sanremo, anche in questo 2024 condotto e diretto da Amadeus, e come sempre - da che Sanremo è Sanremo -, Striscia la Notizia punta i riflettori sulla kermesse dell'Ariston e si scatena.

Per esempio, nella puntata del tg satirico in onda questa sera, venerdì 26 gennaio, ecco che su Canale 5 verrà proposta una puntata "speciale" della rubrica Rai Scoglio 24, rubrica curata da Pinuccio, il quale in questa circostanza indagherà sulle modalità di vendita da parte di Viale Mazzini dei biglietti per assistere all'imminente edizione della kermesse.

Negli ultimi giorni si è levata la polemica, dovuta al fatto che i biglietti risultavano di fatto introvabili sin dal principio: in molti hanno fatto notare come fosse impossibile concludere la transazione per l'acquisto online a causa di "problemi tecnici del sito".

Ecco che però Pinuccio fa notare: "Peccato ceh il giorno prima, su un'altra piattaforma interna alla Rai, i dipendenti della tv di Stato potevano acquistarli". L'inviato di Striscia la Notizia, quindi, si pone degli interrogativi: "Quanti biglietti sono stati messi a disposizione? A quale costo? Perché un dipendente Rai deve essere privilegiato rispetto a un normale cittadino che paga il canone?". Dubbi che verranno proposti nel servizio in onda tra poche ore, un servizio che la redazione di Striscia lancia con un titolo che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni: "I biglietti per il Festival di Sanremo 2024? Introvabili, tranne che per i dipendenti Rai". La prima magagna...