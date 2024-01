Paolo Bonolis lascia Mediaset? Clamoroso: "L'unica ragione per cui sono andato avanti"

27 gennaio 2024 a

Paolo Bonolis a un passo dall'addio a Mediaset. Non una novità quella del conduttore di Ciao Darwin, che da tempo non ha mai negato la necessità di nuovi stimoli. L'occasione potrebbe essere la fine del contratto con il Biscione. "A giugno - rivela - scadono un sacco di cose: pure il desiderio di continuare a fare tv". A La Stampa Bonolis non ci va per il sottile: "Fosse stato per me avrei già lasciato da due anni. Sono andato avanti solo perché se smetto comprometto l’esistenza di molte persone, che lavorano con me e hanno famiglia. Per questo ho tenuto duro. Solo che adesso sono veramente stanco".

Il motivo lo dichiara lui stesso: "Sono 13 anni che faccio Avanti un Altro. Ho bisogno di nuovi stimoli, ma mi mancano lo spazio e le energie per immaginare nuovi progetti. Sento la necessità di una pausa per rielaborare il mio pensiero e la mia natura. Fare tv vuol dire sapere cogliere lo spirito del tempo e io devo trovare me nello spirito di quest’epoca: devo capire cosa sono diventato e se ho qualcosa da dire a questa generazione. Altrimenti rischio di essere anacronistico, televisivamente parlando. A meno di non fare Techetechetè all’infinito, ma vorrebbe dire continuare a guardarsi indietro: avere mille passati e nessun futuro".

In ogni caso nessun rimprovero a Mediaset. Anzi. "Sono io che rifiuto: non voglio condurre format di altri, ma programmi che invento io". Eccezione fatta per Sanremo. Se le porte del Teatro Ariston per il post Amadeus al Festival di Sanremo, il conduttore non si tirerebbe indietro: "Se dovessi prendere in considerazione l’idea, servirebbe un investimento importante e un’idea che ‘eventizzi’ la kermesse, che porti qualcosa all’Ariston che non siamo usi vedere nel corso dell’anno in tv".