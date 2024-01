Ciao Darwin, caos su "Madre natura". Laurenti fuori controllo, Bonolis lo caccia

27 gennaio 2024 a

Momenti caldissimi a Ciao Darwin 9, e la colpa di tanto trambusto è tutto della nuova Madre Natura. Come da copione, Paolo Bonolis e Luca Laurenti amano cambiare la donna-copertina dello show del venerdì sera di Canale 5 (talvolta, proponendo anche degli aitanti padre-natura)

Il 26 gennaio è toccato a Orian Ichaki, statuaria e biondissima modella israeliana. Alta un metro e 76 centimetri, fisico da mannequin, occhi verdi. Nel suo curriculum professionale spiccano le collaborazione con i brand più prestigiosi di intimo e di abbigliamento, mentre in quello sentimentale (traduzione: servizi sui siti e sui magazine di gossip) anche un paio di relazioni finite sotto i riflettori.

Ad esempio, quella con Hell Raton, al secolo Manuel Zappadu, rapper e produttore di grido diventato famoso presso il grande pubblico per essere stato giudice a X Factor, e il calciatore Raoul Bellanova, giovane speranza cresciuto nella Primavera del Milan, emigrato in Francia, passato dall'Inter lo scorso anno e oggi in forza al Torino (e celebre a sua volta per la sua storia d'amore finita di recente con un'altra "bellona", Paola Di Benedetto).

La presenza della seducente Orian ha conquistato il pubblico in studio e a casa, a giudicare dai commenti degli appassionati su X, l'ex Twitter. Qualcuno ha richiesto la sua presenza "a ogni puntata", c'è chi l'ha lodata per "un fisico veramente impeccabile e una vitalità fantastica!".

Altri, come Laurenti, sembrano aver letteralmente perso il controllo per lei. La spalla di Bonolis a un certo punto è entrato in studio travestito da cane attaccandosi più volte alla gamba della modella, mimando il classico e un po' imbarazzante "accoppiamento" canino. Scena piuttosto raggelante, tanto che Bonolis tra il serio e il faceto ha rimbrottato il maestro cacciandolo dallo studio al grido "zozzo".