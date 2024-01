Chiara Ferragni, un massacro a Pomeriggio 5: "Come si fa beneficenza"

28 gennaio 2024 a

Nel mirino c'è sempre Chiara Ferragni, travolta da scandali, polemiche e inchieste, il tutto è iniziato con la vicenda dei pandori e della beneficenza opaca, caso che poi si è allargato a macchia d'olio, diventando una vera e propria valanga mediatica e, ora, anche giudiziaria.

Delle vicende che coinvolgono l'influencer si discute a Pomeriggio 5, il programma condotto da Myrta Merlino su Canale 5, dove tra gli ospiti della puntata di venerdì c'era Eleonora Giorgi. L'attrice, parlando della Ferragni, è andata dritta al punto, picchiando duro: "La beneficenza si fa gratuitamente, cedendo la propria popolarità a un prodotto, affinché possano venire destinati i soldi a qualche onlus". Poche parole, ma molto incisive.

Quindi, ospite in collegamento, ecco il direttore di Vanity Fair, Simone Marchetti: "Il fenomeno di Chiara ci deve far riflettere su tre cose", ha premesso. Dunque, ecco le tre cose su cui riflettere: "La prima è la gogna mediatica, che non è mai buona. Non porta mai nulla di buono. La seconda è quanto bisogna stare attenti nel fenomeno dell'influencing, cioè chi ha potere di influenzare usi e costumi delle persone. Hanno anche grandi responsabilità. Ultimo appunto: questo fenomeno che è arrivato alla sua meta, adesso ha bisogno di leggi, di regolamentazioni così come ce l'hanno i giornali e i programmi", ha concluso Marchetti. E quelle leggi, col cosiddetto "ddl Ferragni", sono arrivate proprio nel corso di quest'ultima settimana.