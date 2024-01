Chiara Ferragni, altro schiaffo: "Ritiro immediato dei prodotti", chi la scarica

27 gennaio 2024 a

Forse se ne parla un po' meno, di Chiara Ferragni e del caso innescato dal pandoro-gate. Ma le conseguenze, per lei, continuano a farsi sentire, in modo sempre più pesante. Oltre al rischio di finire a processo per truffa aggravata e oltre al danno d'immagine, infatti molti brand e sponsor hanno deciso di scaricarla e continuano a farlo.

Nelle ultime ore si è appreso che anche Pantene e Perfetti hanno deciso di slegarsi dalla moglie di Fedez. Ma non solo: i due brand hanno chiesto anche il ritiro immediato dei prodotti che riportano il marchio della Ferragni.

Nel dettaglio, Perfetti ha deciso per il ritiro delle gomme da masticare brandizzate Ferragni nei supermercati Carrefour, mentre Pantene ha chiesto a profumerie e punti vendita di rimuovere i pannelli con il simbolo dell'influencer, il celebre occhio, e di sostituirli con altri pannelli. A renderlo noto sempre Selvaggia Lucarelli, che da tempo indaga su Chiara Ferragni.

Insomma, il caso spinoso che ha coinvolto l'imprenditrice digitale, la vicenda della beneficenza opaca, continua ad avere ripercussioni. Il periodo nero di Chiara Ferragni, timidamente riapparsa sui social, continua.