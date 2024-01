Ornella Vanoni, "la regina cattiva": il durissimo attacco della collega

Roberto Tortora 30 gennaio 2024 a

Lite tra ugole, anzi tra icone della musica leggera italiana. Corrispondono ai nomi di Rosanna Fratello e Ornella Vanoni. La prima è stata recentemente eliminata dalla casa più famosa d’Italia, quella del Grande Fratello, dopo poche settimane di permanenza. La seconda è stata ospite dell’ultima puntata di Che Tempo Che Fa sul Nove, programma di infotainment condotto da Fabio Fazio e ha sparato a zero sulla prima, scatenando le sue ire.

Questo il racconto della Signora della canzone italiana sul motivo per cui aveva smesso di collaborare con un noto discografico e che ha tirato in ballo anche la Fratello: “Non mi seguiva più. Mi disse ‘guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…”. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito ‘vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa!”. Fabio Fazio, spiazzato e, come sempre, poco incline a interviste scomode, prova a smorzare i toni: “Ma come, cosa dici? Ha avuto un grande successo, ha fatto una carriera importante. Non è vero dai“. La Vanoni, però, non è arretrata, anzi, ha avanzato: “Successo? Eh, una canzone, ‘Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera’. Una! Via quella, via. Questa rivalità? Ma quale rivalità. Sto dicendo che ce l’aveva scritto in fronte“.

A queste pesanti accuse, ovviamente, non poteva non replicare Rosanna Fratello attraverso i suoi canali social: “Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento di stasera su di me a Che Tempo Che Fa. Quante ne hai dette!!! Ti ricordo che non ho cantato solo Sono una donna, non sono una santa. Il mio pubblico sa che ho avuto la fortuna di avere una lunga carriera, ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema. Tu hai avuto una grande opportunità con Strehler, io come protagonista femminile in Sacco e Vanzetti, diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film – ricorda la Fratello - che ha girato il mondo. Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e, perché no, diventare una mia amica e invece sei sempre stata come la regina cattiva, quella di Biancaneve!!!".