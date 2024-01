Ornella Vanoni da Fazio: "Non ce la fa, ce l'aveva scritto in faccia", la collega demolita

29 gennaio 2024 a

"Ce l'aveva scritto in fronte che non ce la fa! Ha cantato solo una canzone". Le parole di Ornella Vanoni, molto più che una stroncatura nei confronti di Rosanna Fratello, hanno scatenato un pandemonio nel mondo della musica italiana, mettendo le due prime donne l'una contro l'altra.

Ricapitoliamo: domenica pomeriggio l'interprete di Se t'amo t'amo e Sono una donna non sono una santa, due tra i più grandi successi degli anni Settanta, è andata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, su Canale 5, per ringraziare Mediaset che l'ha accolta al Grande Fratello.

Poche ore dopo, la Vanoni è in studio a Che tempo che fa, ospite fissa di Fabio Fazio, e ha lanciato una frecciatina alla collega. Ricordando la rottura con un noto discografico, la diva ha sottolineato: "Non mi seguiva più. Mi disse 'Guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai...'. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito 'Vedrai un corno, ce l'ha scritto in fronte che non ce la fa!'".

Parole non proprio tenere, ma nel tipico stile diretto e senza fronzoli dell'interprete de L'appuntamento. "Ma come, cosa dici? - è corso subito ai ripari Fazio, terrorizzato dal poco garbo di Ornella - Ha avuto (Rosanna Fratello, ndr) un grande successo, ha fatto una carriera importante. Non è vero dai". E qui la Vanoni ha aggiunto il carico: "Successo? Eh, una canzone, 'Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera'. Una! Via quella, via. Questa rivalità? Ma quale rivalità. Sto dicendo che ce l'aveva scritto in fronte".

Sui social, gli appassionati si sono divisi tra chi difende "l'onestà" della Vanoni e chi invece sta con la Fratello. In ogni caso, tutti con i popcorn in attesa della controreplica.