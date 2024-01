Storie Italiane, Carmen Russo lascia lo studio: "Ditemi come sta", Eleonora Daniele ferma la trasmissione

30 gennaio 2024 a

a

a

L'Italia si raccoglie nel ricordo di Sandra Milo, scomparsa ieri - lunedì 29 gennaio - all'età di 90 anni. Addio a un'icona assoluta del cinema italiano. Ed Eleonora Daniele sceglie di dedicare quasi interamente la puntata di Storie Italiane in onda su Rai 1 oggi, martedì 30 gennaio, al ricordo di "Sandrocchia", così come fu soprannominata da Federico Fellini, di cui fu musa ed ispiratrice.

Tra gli ospiti ecco Beppe Convertini, che racconta quanto fosse stata una bella esperienza lavorare con lei: "Ci siamo incontrati e voluti bene tantissimo. Vedevo in lei mia madre. Lei era felice e apprezzava ogni singolo istante", afferma Convertini.

Ma dopo queste parole, ecco che la regia mostra come al fianco di Convertini ci fosse una sedia vuota. Già, perché Carmen Russo, all'improvviso, aveva deciso di lasciare lo studio Rai. Attimi di preoccupazione per Eleonora Daniele, che ha fermato Convertini per chiedere chiarimenti su cosa stesse accadendo: "Mi dite come sta Carmen? Perché mi sto iniziando a preoccupare. Scusatemi...".

"La responsabilità che sentiva ancora a 90 anni": Marisa Laurito, la Sandra Milo segreta

A tranquillizzare la conduttrice ci ha pensato Corinne Clery, altrettanto ospite del programma, la quale ha spiegato come Carmen Russo fosse stata travolta dall'emozione per l'addio a Sandra Milo, in particolare durante il collegamento con la figlia dell'attrice. E insomma, la moglie di Enzo Paolo Turchi ha avuto bisogno di uscire a prendere una boccata d'aria per rimettersi. "Si è molto emozionata", ha aggiunto la Clery. Pochi minuti dopo, in ogni caso, Carmen Russo è tornata in studio, tranquillizzando la Daniele e riprendendo il filo con il programma.