Fuori dal coro, gli insulti della moglie di Nino Frassica alla vicina: "Vecchia del c***"

"C'ho la faccia da str***a ma sono bravissima con tutti", si difende Barbara Exignotis, compagna di Nino Frassica. Davanti a lei l'inviata di Fuori dal coro, il programma di Rete 4 condotto da Mario Giordano.

Le telecamere di Mediaset sono andate a Spoleto per seguire da vicino l'incredibile caso di Hiro, il gatto scomparso di proprietà del comico siciliano. Frassica e la moglie hanno accusato i vicini, con cui non scorreva buon sangue, di averlo letteralmente rapito. Nel frattempo, la Procura ha indagato proprio la Exignotis e la figlia con l'accusa di stalking e diffamazione.

Nino Frassica indagato: non solo "istigazione a delinquere", spuntano pesanti accuse

Di sicuro, almeno a giudicare dagli audio mandati in onda dalla trasmissione, Lady Frassica aveva il dente avvelenato con la vicina di casa: "Figli di p***a ba***i, pezzi di m***a, da oggi in poi non dormirete più", sono solo alcuni degli improperi sfuggiti alla Exignotis.

"Io sputtano tutta Spoleto per quello che è successo, fate conto che i carabinieri sono dalla nostra parte, noi abbiamo i mezzi, voi avete sto c***o - arriva alle minacce la signora -, teste di m***a, dovete morire vecchi del c***o. Avrà fatto la seconda guerra mondiale, ma perché non l'hanno deportata a questa s***a, questa p***a a testa in giù. B***i da oggi non vivrete più".

"Fottiti in c***! Devi morire!": insulti e sassi contro i vicini, la moglie di Nino Frassica fuori controllo | Video

Alcuni residenti di Spoleto riferiscono che molti, nella bella città umbra, hanno timore della compagna di Frassica e del suo carattere fumantino e un po' sopra le righe, ma l'ex attrice a luci rosse, ridimensionando il tutto, nega anche con forza di aver tirato un sasso alla vicina. "Ma come facevo a lanciare una pietra così?".