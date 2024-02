PiazzaPulita, Michele Serra e l'incubo a sinistra: "Lui premier? Non mi stupirebbe"

02 febbraio 2024 a

La sinistra da salotto ha un nuovo spauracchio: Stefano Bandeccchi. "Speriamo di non sottovalutare neanche lui", scuote la testa Michele Serra, il sacerdote dei progressisti che lancia i suoi strali dal pulpito di Repubblica.

Ospitato da un Corrado Formigli gongolante a PiazzaPulita, su La7, l'opinionista della "Amaca" invita i "buoni" a guardarsi dal "cattivo", il sindaco di Terni famoso per il carattere fumantino che spesso lo porta a eccedere dal punto di vista verbale e talvolta pure fisico.

Dopo battibecchi in Consiglio comunale, qualche giorno fa Bandecchi è finito nell'occhio del ciclone per una frase che ha fatto il giro d'Italia e dei talk televisivi: "Un uomo normale guarda il c***o di una donna e forse ci prova: se ci riesce se la tr***ba, altrimenti torna a casa".

"Lui in sé è un personaggio diciamo pittoresco - spiega Serra -, la cosa impressionante sono quelli che lo applaudono, si sganasciano, accadeva anche con Berlusconi. Dobbiamo aspettarci di tutto, Corrado, di tutto. Abbiamo i maccheroni che vanno in orbita che essendo forati sono antigravitazionali e quindi sono il cibo adatto per gli astronauti e abbiamo gli eroi del Wrestling che diventano presidenti del Consiglio. Non mi stupirebbe, ecco, non mi stupirebbe". Bandecchi premier, un incubo peggiore pure di Salvini e Meloni.



"Speriamo che ci lascino invecchiare serenamente nei nostri piccoli ritiri", è l'auspicio di un Serra sempre più rabbuiato. "Senza bere champagne eh", prova a tirargli su il morale l'amico Formigli ironizzando su una battuta del ministro Lollobrigida. "No anzi, tracannando champagne nei nostri salotti", risponde Serra. Se la cantano, se la suonano e se la ridono.