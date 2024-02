Domenica In, Mara Venier imbarazza Tony Dallara: "Ti cascano sempre gli occhi lì"

05 febbraio 2024 a

Tony Dallara è stato uno degli ospiti di Mara Venier nella puntata di Domenica In andata in onda ieri su Rai 1. Nel corso dell'intervista, però, ci sarebbe stato un momento di grande imbarazzo tra la conduttrice e il suo ospite. Il cantante, infatti, sarebbe stato colto più volte a fissare il decollete della presentatrice. A un certo punto allora la Venier ha scherzosamente fatto notare a Dallara il suo sguardo insistente: "Dove guardi però? Ti cascano sempre gli occhi lì, io ti vedo".

Le sue parole hanno reso il siparietto ancora più divertente e spontaneo. E poi non è tardata ad arrivare la risposta dell'artista, che non è stata meno arguta. "Mara è tutta bella, da su a giù", ha detto prontamente. A parte questo, poi, ci sono stati degli imprevisti nell'esibizione di Dallara col brano "Bambina Bambina". Il cantante, infatti, è stato costretto a interrompere la sua performance più volte: all'inizio è partito senza la base musicale; poi ha interrotto la conduttrice e infine, scherzosamente, ha dato la colpa a lei dicendo: "Mi mandi in confusione".

Tony Dallara spaventa la Venier: caos in studio | Video

Sui social, però, c'è anche chi ha criticato la Venier. "Ma solo io trovo un po’ di pessimo gusto queste risatine nei confronti di Tony Dallara che non è più in formissima né molto presente e questo mi sembra sotto gli occhi di tutti? A me sinceramente non fa per niente ridere", ha scritto qualcuno sulla piattaforma X. Parole di fuoco. In realtà il rapporto tra la Venier e Dallara è strettissimo e solo qualche settimana fa era stato proprio Dallara, sempre ospite a Domenica In, a omaggiare la conduttrice: "Ho pianto solo due volte nella mia vita, una a Sanremo e una qui da te".