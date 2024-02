Soumahoro a L'aria che tira? "Come prova a riabilitarlo Parenzo"

09 febbraio 2024 a

Dagli stivali di gomma Aboubakar Soumahoro davanti a Montecitorio alle scarpe di John Travolta al Festival di Sanremo. Il salto logico è notevole e solo quel geniaccio pop di David Parenzo poteva proporlo senza batter ciglio.

In studio a L'aria che tira, su La7, c'è proprio Soumahoro, deputato del Gruppo Misto dopo essere stato sospeso da Alleanza Verdi e sinistra in seguito all'inchiesta sui fondi utilizzati da moglie e suocera dell'ex sindacalista, secondo i magistrati, per questioni private anziché per la gestione dei centri di accoglienza per migranti.

"Bentornato, sono felice che lei sia qui. Segue il Festival di Sanremo?", gli chiede Parenzo. "Come tutti i nostri connazionali", sorride Soumahoro. "Lei in queste settimane è stato in vari centri per migranti e ha molte cose da raccontarci su quello che ha visto", annuncia il conduttore che brandisce un paio di calzature.





"La polemica delle scarpe la teniamo qui, perché è quello di cui tutti parlano, però poi ricordiamoci del cosiddetto Paese reale". E a proposito di "Paese reale", è Dagospia a entrare a gamba tesa sul duo David-Aboubakar: "Volete ridere? - scrive il sito diretto da Roberto D'Agostino - Parenzo prova a riabilitare Soumahoro facendolo parlare dello sfruttamento nei campi, dei lavoratori sottopagati e dei centri dei migranti. Chissà se ha avuto modo di ricordare delle vicende giudiziarie della moglie, Liliane Murekatete, finita ai domiciliari per la gestione delle cooperative di migranti (in sintesi: avrebbe usato i fondi pubblici per il suo 'diritto all'eleganza', mentre i rifugiati vivevano in condizioni degradanti". Risposta facile facile: no.