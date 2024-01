Soumahoro attacca Meloni in tv: "La sostituzione etnica non ha funzionato"

31 gennaio 2024 a

Il deputato Aboubakar Soumahoro, ospite di David Parenzo a L'Aria che tira su La7, ha sparato contro la strategia del governo sull’Africa e ha attaccato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’immigrazione. Ne parla Alessandro Gonzato su Libero: "Ora, dopo le dubbie fortune letterarie, vuole scrivere un suo Piano Mattei. Quello del governo, di questo governo delle destre, non gli va bene. E così mentre una quarantina di rappresentanti di Stati africani incontrano Meloni e Tajani in parlamento, lui organizza un 'Vertice Popolare Italia-Africa' in una saletta affittata per l’occasione".

