Caterina Balivo chiude il collegamento: "Un'immagine trash"

Diretta complicata per Caterina Balivo a La volta Buona su Rai 1. Il maltempo a Sanremo, dove la conduttrice si è trasferita per seguire da vicino i preparativi per la serata finale del festival, ha costretto la conduttrice a cambiare la scaletta del suo programma all'ultimo minuto. Un momento in particolare del programma, però, avrebbe fatto storcere il naso a qualche telespettatore. Dopo la sua intervista ai Cugini di Campagna, una sua inviata le ha chiesto la linea. Quando però la Balivo ha visto chi c’era accanto all'inviata non ha nascosto il suo disappunto e ha detto: "Mi chiede la linea la Orsella. La linea a te… Eh no Selenia, ma con chi sei? Allora sto con i Cugini. L’immagine è abbastanza trash".

A quel punto l'inviata ha confessato alla Balivo che le signore erano delle fan della trasmissione. La conduttrice, allora, pur restando ferma sulle sue posizioni, ha colto l’occasione per invitarle a Roma: “Allora signore io vi aspetto in diretta a La volta buona in prima fila in via Teulada”. Poi ha chiuso il collegamento. In un secondo momento, Fabrizio D’Alessio ha fatto presente alla Balivo che sul web era scoppiata la polemica per quanto successo con l'inviata: "Hanno detto che loro stavano lì, anche loro sono il nostro pubblico. Ma noi le aspettiamo eh. Passate a trovarci".

“Mi stanno arrivando un po’ di critiche - ha spiegato la Balivo a chi magari si era perso quel momento in diretta - perché prima ho fatto una battuta con le signore. Erano collegate. E’ cambiato però tutto e quindi ho detto a Selenia che questa immagine era un po’ trash. E loro si sono offese. Le ho pure invitate”.