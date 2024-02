Che tempo che fa, Maionchi fa infuriare la Vanoni: "Non mancarmi di rispetto"

12 febbraio 2024 a

"Quale canzone ti è piaciuta di più?": Fabio Fazio lo ha chiesto a Ornella Vanoni a Che tempo che fa sul Nove, riferendosi ai brani in gara alla 74esima edizione di Sanremo. "Quella di Loredana", ha risposto allora la cantante, con riferimento a "Pazza" della Bertè che ha vinto il premio Mia Martini. "E Ghali?", l'ha incalzata il conduttore. E lei: "Sì, Ghali stupendo". A quel punto è intervenuto Mara Maionchi, pure lei ospite della trasmissione, che rivolgendosi alla Vanoni le ha detto in modo scherzoso: "Non ti ricordi un ca**o, questa è la verità".

"Intanto non mancarmi di rispetto", ha risposto subito la Vanoni. "Ma secondo te ti mancherei mai di rispetto? Non dire queste cose", ha controbattuto la Maionchi. Poi, mentre si continuava a parlare di Sanremo, la Vanoni si è rivolta alla collega dicendo: "Puliscimi gli occhiali". E la Maionchi, spiazzata in un primo momento, ha preso gli occhiali e sempre scherzando ha detto: "Ma guarda... Anche il servizio ci vuole. Posso sputargli sopra?". Il tutto tra le risate di Fazio e del pubblico in studio.

Tra i cantanti di Sanremo, ieri Che tempo che fa ha ospitato Annalisa, arrivata terza dietro Geolier e Angelina Mango col brano "Sinceramente"; e Clara, vincitrice di Sanremo Giovani nonché concorrente in gara con i big con la canzone "Diamanti grezzi".