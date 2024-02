Ornella Vanoni sotto attacco da Fazio: "Non ti ricordi un ca***"

Claudio Brigliadori 13 febbraio 2024 a

Il “processo” ufficiale al Festival di Sanremo, come da tradizione, è andato in scena a Domenica In, nello studio di Mara Venier trasferitosi per un pomeriggio all’Ariston. Qualche ora dopo, però, è Fabio Fazio a fare uno sgarro all’azienda di cui è stato illustre e ben pagato dipendente, la Rai, con una serie di colpi bassi a Che tempo che fa. Negli studi del Canale Nove sfilano due protagoniste assolute del Festival, Annalisa (savonese come Fabietto) e Clara, che emozionatissima ammette: «Per me è un onore enorme. Vi guardavo fin da piccola con mia mamma. Io ho sempre detto: spero un giorno di andare ospite a Che tempo che fa». Qualcuno a viale Mazzini avrà masticato amaro.

Ma è Ornella Vanoni, gloria della canzone italiana, che mena i fendenti più dolorosi ad Amadeus. «Quale canzone ti è piaciuta di più?», le domanda Fazio. «Quella di Loredana», risponde secca la diva alludendo a Pazza di Loredana Bertè. «E Ghali?». «Sì, Ghali stupendo». Mara Maionchi la fa arrabbiare: «Non ti ricordi un ca***o, questa è la verità», e la battuta non viene accolta con un sorriso («Non mancarmi di rispetto»). Se faccia confusione o no con i concorrenti, non è dato saperlo. Di sicuro, la Vanoni ha le idee chiare sul “format”: «La serata che ho preferito è quella dei duetti. Ma a vedere tutte le sere il Festival di Sanremo ti viene la meningite. Ma perché tutte queste robe, un caos, io non ne potevo più. C’è troppa roba, troppo, troppe cose».

«No ma che dici? Perché? Ma sono stati bravissimi, salutiamo Amadeus e Fiorello che hanno fatto un lavoro pazzesco», fa il pompiere Fazio con il solito tono allarmatissimo di chi sa di averla combinata grossa. Sotto sotto, immaginiamo con un po’ di malizia, avrà goduto un po’ anche lui, libero dagli ordini di scuderia.