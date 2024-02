DiMartedì, Elsa Fornero insulta Bandecchi: "Vomitevole, un'aberrazione"

14 febbraio 2024 a

Elsa Fornero ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, nella puntata del 13 febbraio, usa parole durissime contro il leader di Alternativa Popolare Stefano Bandecchi che si è dimesso da sindaco di Terni dopo le polemiche sulle sue frasi sessiste durante il consiglio comunale: "Vomitevole un sindaco che si esprime così, che vuol dire che non conosce l'abc del rispetto umano, è vomitevole che voglia candidarsi ed è altrettanto vomitevole che ci sia qualcuno che pensa di votarlo. Spero che nessuno arrivi a una tale aberrazione".

Per quanto riguarda il generale Vannacci e le sue frasi contro gli omosessuali, attacca ancora l'ex ministro del governo Monti, "egli ormai indossa una divisa e pensa che facendo così - che di nuovo buol dire non rispettare nessuno - otterrà molti voti e se qualcuno pensa di candidarlo mi cascano davvero le braccia".

Bandecchi annunciando le dimissioni aveva precisato che "non sono dovute alle indagini della magistratura, che non ho mai stimato e la cosa è reciproca, e non sono dovute neanche alle indagini della Guardia di finanza visto che sono indagato continuamente... Preciso poi che non fanno parte nemmeno del fatto che io abbia espresso un concetto semplice: un uomo normale non ammazza la propria donna se lei non ha piacere di stare con lui, ma al limite se ne va a cercare un’altra, ma mi sembra che gran parte del popolo italiano non abbia capito questo concetto. Come diceva D’Annunzio, però, non mi posso preoccupare di ciò che non capite. Mi spiace dimettermi, e non avrei voluto, perché ho fatto delle promesse al popolo ternano e la cosa più brutta che può fare un politico è non mantenere ciò che ha promesso".