De Luca, Donzelli: "Insulti e violenza da uno che chiedeva voti in cambio di pesce"

19 febbraio 2024 a

Si infiamma il dibattito da Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su rete 4, nella puntata del 18 febbraio sullo scontro tra il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e la premier Giorgia Meloni.

In collegamento Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, attacca il governatore campano; "Gli insulti, le volgarità e la violenza di De Luca si caratterizzano da soli. Mi dispiace che Elly Schlein non abbia detto una parola, chiamata dai giornalisti a condannare le dichiarazioni di De Luca, ha cambiato argomento in modo palese e imbarazzato".

Prosegue il responsabile nazionale dell'organizzazione del partito di Giorgia Meloni: "Noi abbiamo altri toni e crediamo che sia da irresponsabili usare questi toni per un presidente di Regione". Il problema, osserva ancora Donzelli, "è che De Luca ricordo che è diventato noto perché chiedeva di prendere voti in cambio della frittura di pesce. Questa politica che pensa di fare la compravendita, di trattare il Mezzogiorno come se fossero degli accattoni è una politica che ha danneggiato e massacrato il sud Italia".

Conclude: "Noi vogliamo dare infrastrutture, più investimenti più lavoro. La politica del reddito di cittadinanza è una politica che noi abbiamo abbandonato".