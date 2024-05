Santoro escluso dalle Europee perde la testa: "Vergogna, schifo, scandalo. Schlein che dice?"

07 maggio 2024 a

"Quello che sta avvenendo è uno schifo". Michele Santoro ha convocato una conferenza stampa nella redazione di Servizio Pubblico a Roma, per denunciare l'esclusione nella circoscrizione Nord-Ovest alle elezioni europee della lista 'Pace Terra Dignità', nata dal suo appello contro l’escalation delle armi nel cuore dell’Europa. L'ex giornalista Rai, è ben consapevole che tagliata fuori dal collegio più popoloso d’Italia, la lista avrebbe grosse difficoltà a raggiungere la soglia di sbarramento del 4%. Se infatti il ricorso di fronte al giudice amministrativo dovesse rivelarsi un flop, l’unica chance di superare l’ostacolo rimarrebbe quella di ottenere almeno il 5,6% dei voti nelle altre quattro circoscrizioni.

"Mi vergogno del fatto che un timbro" mancante "blocchi una lista e che non se ne parli. Si sta truccando questa campagna elettorale", ha tuonato Santoro puntando l'indice contro la segretaria del Pd e contro il leader di Sinistra Italiana. "Cosa dice la Schlein? Cosa dice Fratoianni? Hanno qualcosa da dire?", chiede provocatoriamente il giornalista sentenziando: "È un paese omertoso. Non è più sistema democratico". Per Santoro l'esclusione della sua lista "è uno scandalo anche del giornalismo italiano che non racconta". Poi spiega: "Siamo in una fase in cui nostro paese deve prendere delle decisioni importanti. E la decisione è che stiamo partecipando a una guerra senza un dibattito pubblico né in Parlamento"."Andate sui siti e la guerra non c'è", aggiunge il giornalista. "Noi siamo qui per una operazione di verità, per tentare di fare riflettere gli italiani sulla posta in gioco. Noi non accetteremo il silenzio. Combatteremo", promette, "fino all'ultimo respiro per esser presenti anche nel nord ovest".

Anche perché, spiega Santoro, "a noi quello che è mancato è la identificazione in stampatello della qualifica di una certificante", in Valle d'Aosta. E aggiunge: "Fa paura la gente che non votava e che mette adesso la testa fuori per esprimersi con il voto, che entra in campo con il suo corpo e vuole cambiare la politica con la sua fisicità". "Per giovedì aspettiamo che la decisione nel nord ovest sia corretta, poi", ha concluso Santoro, "faremo di tutto per far parlare chi deve parlare".